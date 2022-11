Un tavolo di confronto tecnico tra Regione Veneto, Mimit e Mase per verificare tutti gli aspetti inerenti la problematica delle estrazioni in Adriatico. Lo ha annunciato il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, a valle di un incontro a Venezia con il presidente della Regione Veneto Luca Zaia.Il confronto, si legge in una nota Mimit, riguarda il nu...

© Riproduzione riservata