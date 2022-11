Con la delibera 570/2022/R/gas, l'Arera ha avviato un procedimento per l'applicazione delle norme di cui all'art. 6 della legge Concorrenza 118/2022 (v. Staffetta 24/08) in materia di trattamento degli asset di proprietà comunale nelle gare per il servizio di distrib...

