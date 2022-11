Consip ha pubblicato il documento di consultazione del mercato per fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni (ed. 15 bis). Il questionario deve essere compilato ed inviato entro il 02 dicembre 2022 all'indirizzo PEC seusconsip@postacert.consip.it.Il documento è disponibile in allegato....

© Riproduzione riservata