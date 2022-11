La Commissione Via Vas ha concluso l'esame dei procedimenti di valutazione ambientale strategica per tre programmi cofinanziati dall'Unione europea, dal valore complessivo di 10 miliardi di euro. Il primo è il Programma nazionale Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale Fesr 2021-2027, che stanzia oltre 5,6 miliardi ...

© Riproduzione riservata