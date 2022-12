L'11,9% dei nuclei familiari non può permettersi i costi per il riscaldamento della propria abitazione: sono 2,2 milioni le famiglie in condizioni di povertà energetica, l'8% delle famiglie italiane. Questi i dati raccolti dall'Oipe, Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica e presentati insieme a quelli di Ipsos durante la plenaria del Manife...

