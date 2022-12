Rafforzare i crediti d'imposta energetici, estendere la sterilizzazione degli oneri di sistema elettrici a tutte le utenze con potenza superiore ai 16,5 kW, prorogare per tutto il 2023 la data prevista per il superamento della maggior tutela per le microimprese con potenza pari o inferiore ai 15 kW, rivedere la tassa sugli extraprofitti escludendo ...

