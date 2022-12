L'avvocato Francesco Giorgianni è stato nominato Of Counsel di Lattanzi-Cardarelli avvocati (www.lca-amm.com), primario studio legale nel diritto amministrativo e nei mercati regolati. Noto per la sua lunga esperienza di avvocato e manager di grandi aziende, Giorgianni, come parte della DG del Tesoro, è stato protagonista della stagione delle priva...

© Riproduzione riservata