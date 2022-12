La capacità della rete di accogliere nuova capacità rinnovabile non è infinita né identica ovunque: non sarebbe allora il caso di capire dove e in che misura concentrarsi, anche in un'ottica di minimizzazione di costi, collegando lo sviluppo di nuovi impianti con le prospettive di adeguamento della rete? La Staffetta se lo domandava l'ultima volta ...

© Riproduzione riservata