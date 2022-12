2

Ieri la Commissione europea ha reso noto l'elenco dei 17 beneficiari dei 62 milioni dell'Innovation Fund per i progetti innovativi di energia pulita di piccola taglia. I beneficiari otterranno tra 2,5 e 7,5 milioni di euro ciascuno, finanziati dal ricavo delle aste sulla CO. I progetti ritenuti promettenti ma non selezionati nell'elenco potranno e...

