L'Italia si posiziona al primo posto nella classifica degli Stati membri per risorse del Pnrr già erogate, con 66,8 miliardi di euro, di cui 28,9 in sussidi e 37,9 in prestiti. Questo è solo uno dei dati contenuti nel rapporto dal titolo “Italia, domani? Le sfide del Pnrr tra sostenibilità e transizione energetica” elaborato dal team di ricerca del...

© Riproduzione riservata