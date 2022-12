Quarto aumento consecutivo per le quotazioni dei prodotti raffinati, mentre il Brent supera gli 82 dollari. Ancora in calo invece le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, sulla scia dei ribassi dei listini dei giorni scorsi: benzina self service a 1,67 euro/litro, gasolio a 1,74 euro/litro. Continuano ad aumentare i prezzi del metano, ol...

© Riproduzione riservata