Terzo rialzo consecutivo per i prezzi d'acquisto, ma i rincari proseguiranno anche domani. In queste ore il Gasoil su Londra sta presentando un leggero aumento. La poca disponibilità di prodotto giustifica la presenza di alti prezzi. Questa mattina la benzina ha preso 18 euro per mille litri, i gasoli 33 e il denso Btz 8 euro per mille chili. Dalle...

© Riproduzione riservata