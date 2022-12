L'Assemblea degli aderenti all'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), riunita ieri a Roma, ha rinnovato i propri vertici confermando Marcella Mallen e Pierluigi Stefanini come presidenti per il triennio 2023/2025, affidando ad Enrico Giovannini il ruolo di Direttore Scientifico e a Giulio Lo Iacono quello di Segretario generale. Nel...

© Riproduzione riservata