Il gruppo valdostano Cva ha annunciato di aver siglato un contratto preliminare per l'acquisto del 100% di Sistemi Rinnovabili Srl dai fondi Pioneer Point Partners. La società, che sul proprio sito si chiama Sistema Rinnovabili, possiede 42 MW di impianti fotovoltaici operativi, 194 MW di progetti autorizzati e 846 MW di progetti in via di sviluppo...

