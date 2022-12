La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha emesso un prestito da 120 milioni di euro a favore di Repsol per la costruzione e il funzionamento di un impianto di produzione di biocarburanti avanzati a Cartagena, in Spagna. L'impianto, si legge in una nota Bei, produrrà biocarburanti di seconda generazione e avanzati da diversi tipi di rifiuti pri...

