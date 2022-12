Con parere negativo concorde della commissione Via Vas e del ministero della Cultura, il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per due progetti eolici onshore in Puglia. Si tratta del progetto di Wdp Muro da 90 MW a Brindisi e di quello di En.It. da 48 MW sempre a Brindisi. In...

