La giunta di Roma Capitale ha approvato una delibera che istituisce un gruppo di lavoro intersettoriale “Comunità energetiche e impianti solari”, con l'obiettivo, si legge in una nota, di definire gli indirizzi per la semplificazione delle procedure di installazione, per il supporto a famiglie, associazioni e imprese. Il gruppo sarà composto dai ra...

© Riproduzione riservata