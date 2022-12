Il ministero dell'Ambiente ha pubblicato il decreto di valutazione ambientale positiva per un progetto fotovoltaico a terra da 37,6 MW a San Severo in Puglia. Il proponente è Marco Polo Solar, società riconducibile a Shell. A differenza delle altre Via positive rilasciate finora dal ministero, in questo caso il parere positivo della commissione Pnr...

© Riproduzione riservata