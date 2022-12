Fino allo scorso anno i progetti eolici in mare in Italia si contavano sulle dita di una mano. Il Mediterraneo ha fondali troppo alti e molto meno vento del Mare del Nord, dove questa tecnologia è esplosa da diversi anni.Qualche progetto di piccoli impianti eolici in mare, vicini alla costa e con fondazioni fisse, era stato presentato negli anni ...

