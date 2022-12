Gruppo A2A e Volta Gestione Energie hanno sottoscritto oggi un accordo che prevede l'ingresso da parte di Aeb, controllata dal Gruppo A2A, con quote di maggioranza in VGE05, società che ha ottenuto l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico nei comuni di Santa Maria la Longa e Pavia di Udine, in provincia di Udine...

