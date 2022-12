Plenitude, attraverso la sua controllata statunitense Eni New Energy US, Inc. ha acquisito un impianto fotovoltaico da 81 MW a Kellam, nel nord del Texas, a 80 km dal complesso metropolitano di Dallas Fort Worth. Lo fa sapere la stessa controllata di Eni in una nota.L'impianto, ceduto da Hanwha Qcells USA Corp., si aggiunge agli altri asset in Te...

