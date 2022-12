Dicembre e il 2022 si avviano mestamente alla conclusione in un mercato di “fine mese” con i prezzi d'acquisto praticamente fermi rispetto a ieri, a causa della festività su Londra martedì. Sul Cif Med del 28 dicembre invece, convertito in euro al cambio di 1,0640 dollari, la benzina si è attestata a 567,85 euro per mille litri, il diesel 10ppm a 7...

© Riproduzione riservata