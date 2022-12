Raffaele Fitto

“Sono stati raggiunti i 55 obiettivi previsti dal Pnrr per il secondo semestre 2022…A tal proposito nel mese di gennaio trasmetteremo al Parlamento, come previsto dalla normativa, la relazione semestrale sull'attuazione del Pnrr”. Lo dichiara Raffaele Fitto, ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, in merito al r...

© Riproduzione riservata