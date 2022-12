Con 107 voti favorevoli, 69 contrari e un'astensione, stamattina l'assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al governo approvando in via definitiva il disegno di legge di bilancio per il 2023. In allegato il testo. Una scheda di lettura con i principali contenuti di interesse per l'energia è stata pubblicata sulla...

© Riproduzione riservata