Enfinity Global ha completato l'acquisizione da Capital Dynamics di 28 impianti fotovoltaici già operativi per 400 MW complessivi negli Stati Uniti. Gli impianti sono situati in California, North Carolina e Idaho. L'Ebitda prodotto dagli impianti è di circa 45 milioni di dollari l'anno. I parchi fotovoltaici sono in grado di generare 1.175 GWh di e...

