Stefano Besseghini

Il presidente dell'Arera, Stefano Besseghini, ha detto oggi a 24 Mattino su Radio 24 che il calo di un 20% circa della bolletta gas a febbraio, stimabile in questi giorni, dovrebbe effettivamente concretizzarsi a meno di eventi imprevisti e, in tema di fine tutela, ha sottolineato che il passaggio del 2024 non equivale a una fine tout court della ...

