La diga di Cucchinadorza

Enel ha presentato al Mase, con richiesta di esclusione dalla procedura di Via, un progetto per trasformare la sua centrale idroelettrica di Cucchinadorza, nel comune sardo di Ovodda (NU) in impianto di generazione e pompaggio.L'attuale impianto sfrutta il salto di 312,5 metri tra i serbatoi artificiali di Gusana e Cucchinadorza con una portata d...

© Riproduzione riservata