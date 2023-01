Dba Pro e il raggruppamento temporaneo di impresa Rina, Galileo Engineering e C.& G. Engineering Services hanno avviato i lavori per il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica per l'elettrificazione delle banchine del Porto di Civitavecchia. Nell'ambito della gara, bandita dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Cent...

© Riproduzione riservata