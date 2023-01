È stato presentato oggi nella sede di Utilitalia il progetto pilota “RomeFlex - Reshaping Operational MEthods to run grid FLEXibility”. Il progetto è stato sviluppato da Areti, la società di distribuzione del gruppo Acea, per realizzare un mercato della flessibilità della rete elettrica sul territorio di Roma, come previsto dalla Delibera Arera 352...

