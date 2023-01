Dopo la bufera sulle accise, calano le medie settimanali dei prezzi di gasolio, Gpl e metano, stabile la benzina, con le compagnie in calo e le pompe bianche in aumento. La benzina self service è a 1,818 euro/litro (invariato, valori arrotondati), servito a 1,957 euro/litro (invariato). Diesel rispettivamente a 1,870 euro/litro (-6) e 2,009 euro/li...

© Riproduzione riservata