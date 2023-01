Venerdì l'Agenzia federale marittima per le spedizioni marittime e l'idrografia della Germania Bsh ha pubblicato il piano per lo sviluppo delle aree, che delimita i tratti di mare dedicati all'eolico offshore e alla produzione e trasporto di idrogeno. Il piano individua le aree idonee nel Mare del Nord e nel Mar Baltico e indica l'anno in cui le ar...

