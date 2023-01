Il Gse ha pubblicato il tool “Verifica riduzione emissioni Ghg”. Il file serve per valutare la riduzione di emissioni di gas a effetto serra, conseguita dall'impianto di produzione di biometano e richiesta in fase di partecipazione alle procedure competitive previste dal decreto 15 settembre 2022. In quest'ottica, e per agevolare gli operatori inte...

© Riproduzione riservata