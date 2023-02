L'Agenzia delle Dogane comunica che è disponibile, in ambiente di addestramento, la documentazione aggiornata con gli adeguamenti tecnici e funzionali per l'estensione dell'e-DAS per la circolazione interna dei prodotti alcolici e degli oli lubrificanti. Tali aggiornamenti saranno disponibili in ambiente reale dal 1°Aprile 2023...

