C'è "forte interesse dell'Italia al raddoppio della capacità di trasporto del Tap da 10 a 20 miliardi di metri cubi l'anno", "obiettivo che rientra perfettamente nella strategia che l'Italia sta mettendo in campo per contribuire sempre di più alla diversificazione delle fonti energetiche che garantiranno la sicurezza dell'Italia anche in un ruolo d...

© Riproduzione riservata