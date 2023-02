È partita la produzione dell'impianto fotovoltaico Plenitude da 263 MW in Texas “Golden Buckle Solar Project”, installato a Brazoria County. L'impianto, si legge in una nota, è stato realizzato in poco più di un anno su un'area di oltre 600 ettari situata a 80 km a sud di Houston, e produrrà in media tra i 400 e i 500 GWh di energia solare all'anno...

