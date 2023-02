Al termine del 2022 la potenza fotovoltaica connessa in Italia era pari a 25,05 GW, per un totale di oltre 1.220.000 impianti dei quali l'87% di taglia inferiore ai 12 kW, tipica degli impianti residenziali. La nuova potenza connessa nell'arco del 2022 ammonta a 2,48 GW, un aumento del 164% rispetto al 2021. È quanto emerge dalle elaborazioni di It...

© Riproduzione riservata