Si terrà a Peschiera del Garda l'11 e 12 maggio Top Energy 2023, la due giorni di incontri one to one e conferenze su efficienza energetica e climatizzazione.

Parteciperanno all'incontro, si legge in una nota, 100 direttori produzione/tecnici/manutenzione ed energy manager di grandi aziende industriali, che si incontreranno con 25 società specializzate nel mondo dell'efficienza energetica. L'evento si terrà al Parc Hotel di Peschiera del Garda.

L'evento Top Energy è rappresentato da incontri mirati one to one tra domanda e offerta in ambito energetico; ogni espositore usufruirà di 20 appuntamenti individuali di 30 minuti cadauno con potenziali clienti. In un breve lasso di tempo, i manager buyer di grandi aziende industriali potranno approfondire la conoscenza e le competenze offerte dalle società leader nell'ambito dei servizi di efficientamento energetico e cogenerazione, di manutenzione industriale e valutare le aziende che ritengono più idonee a soddisfare esigenze specifiche.

Le giornate di incontri si svolgono in una atmosfera conviviale e vengono arricchite da workshop e conferenze di aggiornamento che tratteranno tematiche di attualità nel settore dell'energia. Informazioni al 011 4052089.

https://topenergy.meetinginternational.it/

