Luc Remont

Le attività internazionali di Edf hanno contribuito fortemente alla resilienza del gruppo nel 2022 e sarebbe "un errore strategico" cedere posizioni, come quella in Edison, per costruire le quali sono serviti anni e che stanno performando bene. Lo ha affermato oggi l'a.d. di Edf, Luc Remont. Il manager parlando nella conferenza stampa sui risultati...

© Riproduzione riservata