La Commissione europea ha dato il via libera, in conformità alle regole sugli aiuti di Stato, a una misura di supporto da 55 milioni di euro decisa dal governo tedesco in favore di ArcelorMittal. I 55 milioni, erogati a fondo perduto, permetteranno all'azienda di realizzare un impianto dimostrativo per la produzione di ferro preridotto da idrogeno ...

© Riproduzione riservata