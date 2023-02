Claudio Spinaci

“Non possiamo che confermare il nostro giudizio negativo sulle misure introdotte dal DL Carburanti approvato oggi dalla Camera in prima lettura che, come abbiamo sottolineato anche in occasione di un'audizione alla Camera, torna decisamente indietro rispetto alle indicazioni arrivate nel corso degli anni dall'Autorità antitrust, che hanno reso il n...

© Riproduzione riservata