La non più rinviabile transizione energetica, in cui Italia ed Europa sono impegnate, pone una serie di sfide; fra queste, il funzionamento di un sistema elettrico a preponderante presenza di fonti rinnovabili non programmabili e quella di ridurre drasticamente le emissioni di gas serra anche nei settori in cui l'impiego del vettore elettrico risul...

© Riproduzione riservata