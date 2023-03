Il Pun in febbraio si è attestato in media a 161,07 €/MWh, con una nuova riduzione che riflette prevalentemente il calo dei costi del gas al Psv ai minimi da settembre 2021 (57 €/MWh). Lo evidenzia il Gme nella consueta nota di sintesi nella sua Newsletter. In presenza di bassi volumi idrici ed eolici, concorrono alla flessione del Pun acquisti naz...

