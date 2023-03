La visita ufficiale del presidente della Cinain Russia, iniziata lunedì 20 marzo e terminata oggi, si è conclusa con una dichiarazione congiunta articolata in nove punti "sull'approfondimento del partenariato globale e della cooperazione strategica, per entrare in una nuova era", in cui Cina e Russia si dichiarano "partner prioritari"...

