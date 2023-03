La Commissione europea sta elaborando un “piano” per consentire anche dopo il 2035 la vendita di nuove auto con motore a combustione che però funzionino solo con e-fuel. L'indiscrezione è stata riportata ieri da Reuters e oggi dal Financial Times. La bozza di proposta, scrive Reuters, suggerisce di creare una nuova categoria per le auto che possono...

© Riproduzione riservata