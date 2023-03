Consip ha pubblicato l'Avviso di Preinformazione "AQ Autobus Elettrici (ed. 2)" avente ad oggetto la fornitura in acquisto di autobus ad alimentazione elettrica e dei servizi connessi e opzionali per le Pubbliche Amministrazioni. Il valore, Iva esclusa è di 327.407.050,00 € suddiviso in 4 Lotti. L'Accordo Quadro avrà una durata di 18 mesi, con even...

© Riproduzione riservata