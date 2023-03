La raffineria di Sarpom riceverà 16,8 milioni di euro di fondi Pnrr per produrre idrogeno verde. È infatti rientrata nel bando del Piemonte per la produzione di idrogeno in aree dismesse. In una nota della Regione si legge che sono “sette i progetti idonei e tre quelli immediatamente finanziati per un importo complessivo di 19,5 milioni di euro per...

© Riproduzione riservata