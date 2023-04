Pubblichiamo in allegato il testo decreto del ministero del Made in Italy di concerto con quello dell'Ambiente che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, stabilisce le modalità semplificate di presentazione delle istanze di rateizzazione della componente energetica delle bollette di elettricità...

