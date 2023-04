Pil in crescita dello 0,9 per cento nel 2023 nello scenario tendenziale a legislazione vigente, mentre l'aumento programmatico è previsto all'1 per cento, con un rialzo in confronto al Documento programmatico di bilancio di novembre, in cui la crescita del 2023 era fissata allo 0,6 per cento. Crescita dell'1,4 per cento nel 2024 (programmatico all'...

© Riproduzione riservata