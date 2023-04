Con la delibera 139/2023/R/gas del 4 aprile è stata approvata la regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (2024-2027). La delibera definisce, in particolare, i criteri di determinazione dei ricavi di riferimento e dei corrispettivi per i servizi di trasporto e misura del gas n...

© Riproduzione riservata