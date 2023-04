Un finanziamento da 22 milioni di euro garantito dallo Stato italiano per costruire una fabbrica di celle fotovoltaiche in film sottile da 50 MW l'anno a Modugno, in provincia di Bari. La società svedese Midsummer ha annunciato oggi di aver ricevuto la prima rata da 6,4 milioni da Invitalia, dopo aver installato cinque macchine produttive nella fab...

